Байдачный: «Дзюба может стать лучшим бомбардиром РФПЛ»

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный назвал имена тех футболистов, которые в новом сезоне имеют наиболее предпочтительные шансы стать лучшим бомбардиром РФПЛ.

«Дзюба может стать лучшим бомбардиром. Новые футболисты, которые сейчас пришли. Траоре, например. Думаю, что это будет игрок из команд-лидеров. Хотелось бы, чтобы российский футболист. Смолов? Все зависит от того, в каком он физическом и психологическом состоянии. Оказывается большое давление на тех, кто выступал на Euro. Да и сложно два года подряд становиться лучшим бомбардиром, но бороться он, конечно, будет», – заявил Байдачный.