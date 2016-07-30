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Байдачный: «Дзюба может стать лучшим бомбардиром РФПЛ»

30 июля 2016, 07:29
22

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный назвал имена тех футболистов, которые в новом сезоне имеют наиболее предпочтительные шансы стать лучшим бомбардиром РФПЛ.

«Дзюба может стать лучшим бомбардиром. Новые футболисты, которые сейчас пришли. Траоре, например. Думаю, что это будет игрок из команд-лидеров. Хотелось бы, чтобы российский футболист. Смолов? Все зависит от того, в каком он физическом и психологическом состоянии. Оказывается большое давление на тех, кто выступал на Euro. Да и сложно два года подряд становиться лучшим бомбардиром, но бороться он, конечно, будет», – заявил Байдачный.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (22)
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Диктор
1469853482
Дзюба-????? Рассмешил.
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Ker0s
1469857993
Он же действительно деревянный, все время, как жук навозный возится.
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nik55
1469858448
обкурился Байдачный
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REDWHITE_
1469863088
АХА-ХА-ХА))))))))))))))))))))) БУГА-ГА)))))))))))))))))))))) БРЕВНИЩЕ БОМБАРДИР))))))))))))))
Ответить
андрей андреев
1469864572
Ещё раз подкололи Ростов,заведомо зная реакцию на это интервью.
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mdu86
1469867279
"Нет,сынок-это фантастика!"
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никита голоян
1469867720
по комплекциия Дзюба близок к Юрану,но Юран был скоростной маневренный ,а это стоячее бревно
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BAIv
1469868537
верится с трудом он в пяти метрах от ворот стоит на прямых ногах в 90%, это не нападающий а тормоз
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Borz1
1469869641
бревно,а не Дзюба
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Black Giz
1469872892
Бревно Дзюба даже 10 не забьет.
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