Зинченко выйдет в основе «Манчестер Сити» на матч МКЧ с «Боруссией»

Бывший игрок «Уфы» Александр Зинченко выйдет в основном составе «Манчестер Сити» на матче Международного кубка чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Как сообщалось ранее, 19-летний украинец стал игроком английского клуба в начале июля, подписав с «горожанами» пятилетний контракт.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Маффео, Абарабийо, Коларов, Анхелиньо, Фернанду, Фернандинью, Зинченко, Баркер, Навас, Иеханачо.

«Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Бартра, Гинтер, Шахин, Роде, Ляйтнер, Рамос, Мор, Дембеле.

Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.