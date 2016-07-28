В течение ближайших двух суток Погба может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» предпринимает все усилия, чтобы завершить переход хавбека «Ювентуса» Поля Погба в течение ближайших 48 часов.

Сообщается, что 23-летний игрок обойдется «красным дьяволам» в 110 миллионов евро без учета бонусов, которые составят еще 10 миллионов. Кроме того, «бьянконери» настаивают на включение в договор пункта, согласно которому они получат дополнительно пять миллионов в случае последующего продления контракта француза с манкунианцами.

Помимо этого, «МЮ» согласовал размер комиссионных с агентом Погба Мино Райолой, который в случае успешной сделки получит порядка 20 миллионов евро. Отметим, что сегодня появилась информация о срыве Райолой медосмотра полузащитника в английском клубе именно из-за отсутствия договоренности о сумме комиссии. Также сообщалось, что «Реал», который тоже заинтересован в услугах Погба, решил воспользоваться ситуацией и вступил в переговоры с «Ювентусом».