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  • В течение ближайших двух суток Погба может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

В течение ближайших двух суток Погба может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

28 июля 2016, 00:41
5

«Манчестер Юнайтед» предпринимает все усилия, чтобы завершить переход хавбека «Ювентуса» Поля Погба в течение ближайших 48 часов.

Сообщается, что 23-летний игрок обойдется «красным дьяволам» в 110 миллионов евро без учета бонусов, которые составят еще 10 миллионов. Кроме того, «бьянконери» настаивают на включение в договор пункта, согласно которому они получат дополнительно пять миллионов в случае последующего продления контракта француза с манкунианцами.

Помимо этого, «МЮ» согласовал размер комиссионных с агентом Погба Мино Райолой, который в случае успешной сделки получит порядка 20 миллионов евро. Отметим, что сегодня появилась информация о срыве Райолой медосмотра полузащитника в английском клубе именно из-за отсутствия договоренности о сумме комиссии. Также сообщалось, что «Реал», который тоже заинтересован в услугах Погба, решил воспользоваться ситуацией и вступил в переговоры с «Ювентусом».

Источник: Guardian.com
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (5)
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demir301
1469673255
Да скорее бы уже,а то поднадоела эта сага!!!Любит не любит.
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Dos_Santos
1469683170
Зае**ли!
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Dazdraper
1469690338
Заголовок нужно было писать : "В течение ближайших двух суток Погба может стать, а может не стать игроком «Манчестер Юнайтед»
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ROONEY_1988
1469701017
утка за.... бали уже
Ответить
alexzima
1469771201
не надо
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