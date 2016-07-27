В «Амкаре» рассказали о подготовке к игре с «Рубином»

«Амкар» активно готовится к первому официальному матчу сезона с «Рубином», который состоится 1 августа в Казани.

Как сообщили в клубе, занятия в Перми проходят на естественном покрытии запасного поля стадиона «Звезда», так как в Казани командам предстоит играть на натуральном газоне.

«В основной группе все футболисты, за исключением травмированного Ивана Черенчикова. По индивидуальной программе работает Станислав Прокофьев, получивший травму на предсезонном сборе. В ближайшее время к команде присоединится последней новобранец нынешнего межсезонья защитник Секу Конде, он проходит процедуру оформления документов», – сообщили на официальном сайте клуба.