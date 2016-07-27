Карпин: «Это плохой результат для «Ростова»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал результат первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Андерлехтом» (2:2).

«Это плохой результат для «Ростова», пропускать два гола дома не очень приятно. Неожиданно, что «Ростов» вообще пропустил дважды. Голы получились быстрыми, в каждом из таймов «Андерлехт» забивал сразу.

Отмечу, что у обеих команд хорошо поставлены стандарты. А моментов с игры почти не было.

Это была первая официальная игра сезона, физические кондиции не идеальны, нервозность сказалась, а во втором тайме не хватило сил и концентрации. Думаю, что Бердыев будет недоволен именно вторым таймом.

В первом тайме никто не мог бы сказать, что «Ростов» впервые участвует в Лиге чемпионов», – заявил Карпин.