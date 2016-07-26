Бердыев: «Поедем в Бельгию с оптимизмом»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал результат первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Андерлехта» (2:2).

«В целом уровень Лиги чемпионов намного выше, чем Лиги Европы, это я знаю по собственному опыту, и реализация одного-двух моментов очень важна.

«Андерлехт» за счет мастерства использовал свои моменты, но есть удовлетворение от игры. Да, результат оставляет желать лучшего, но ничего невозможного нет, поедем в Бельгию с оптимизмом.

Быстрый пропущенный гол немного выбил ребят из колеи, но в целом мы провели достойный неплохой матч. Ребята играли через «не могу» на последних минутах, поскольку равноценной замены некоторым из них у нас нет», – заявил Бердыев.