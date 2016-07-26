Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бердыев: «Поедем в Бельгию с оптимизмом»

26 июля 2016, 23:59
30

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал результат первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Андерлехта» (2:2).

«В целом уровень Лиги чемпионов намного выше, чем Лиги Европы, это я знаю по собственному опыту, и реализация одного-двух моментов очень важна.

«Андерлехт» за счет мастерства использовал свои моменты, но есть удовлетворение от игры. Да, результат оставляет желать лучшего, но ничего невозможного нет, поедем в Бельгию с оптимизмом.

Быстрый пропущенный гол немного выбил ребят из колеи, но в целом мы провели достойный неплохой матч. Ребята играли через «не могу» на последних минутах, поскольку равноценной замены некоторым из них у нас нет», – заявил Бердыев.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Ростов Андерлехт Бердыев Курбан
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sergej-74
1469566897
походу лига чемпионов закончилась для ростова
Ответить
Bekkz
1469566995
Ростову, удачи в гостях!!!
Ответить
Вомбат
1469567427
Ростову удача понадобится в ЛЕ. С Андерлехтом даже удача не поможет, соперник намного сильнее. А вот после вылета в ЛЕ ростовчане должны себя проявить. Бились сегодня они здорово, и по атлетизму не уступили Андерлехту. Это уникальная ситуация, потому что команда не получила призовых за серебро и даже долги по зарплате не выплачены. Не все так мрачно в росфутболе как можно подумать, глядя на Кокориных с Мамаевыми.
Ответить
GeorgeXIII
1469568968
продуют
Ответить
SARSAD
1469575033
Задач никаких нет, когда еще Ростов в Европу поедет, так что оптимизма полны штаны
Ответить
бочаров
1469581608
результат положительный но в Бельгии будет труднее и походу вы там сольёте
Ответить
sprint5
1469588634
хорошего настроения
Ответить
Димон Алма-Ата
1469589123
Бердыев скала, прет как танк, с таким составом ни Мауринью, ни Гвардиола ни чего бы не добились, а Бердыев мастер. Удачи Ростову, их бойцовому духу можно только позавидовать.
Ответить
Zenit-84
1469590877
С почином вас в лиге Чемпионов!
Ответить
ArReal
1469603033
Позорники - короче опять сезон ещё не начался, а у нас минус одна команда в еврокубках...
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
12
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
31
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
5
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
13
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
17
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
5
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
Все новости
Все новости
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
Вчера, 20:12
1
Символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов
Вчера, 19:33
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
Вчера, 16:50
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
Вчера, 13:21
15
Тренер «Баварии» прокомментировал разгром норвежского клуба
Вчера, 10:32
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче в Лиге чемпионов
Вчера, 09:42
Тренер «Манчестер Юнайтед» похвалил клуб из Азербайджана после разгрома
Вчера, 08:46
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
Вчера, 00:21
1
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
10 сентября
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
10 сентября
3
Лига чемпионов. «Шахтер» начал турнир с ничьей (1:1)
10 сентября
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
10 сентября
6
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
10 сентября
5
Павлюченко оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
3
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
10 сентября
4
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
10 сентября
4
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
10 сентября
8
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
10 сентября
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
10 сентября
2
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
10 сентября
8
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
9 сентября
7
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
9 сентября
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
9 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+