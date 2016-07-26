Игуаин – игрок «Ювентуса»

«Ювентус» объявил о трансфере нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина, с которым подписал контракт до лета 2021 года.
«Старая синьора» воспользовалась пунктом о выкупе прав, отдав за 28-летнего аргентинца 90 миллионов евро. Отметим, что данную сумму клуб будет переводить двумя траншами.
Источник: ФК «Ювентус»
На чемпионате мира и Америки было видно, что он - деревянный..
А то, что он столько заколотил - ну хз - там вся команда на него работала, наверное.
Да и смотря - кому он там забивал. К сожалению - чемпионат Италии сейчас переживает не лучшие времена.
За эти деньги можно было взять РЕАЛЬНО хорошего игрока. И зачем контракт на 5 лет? А если он сдаст через год? Так и будем ему по 8 млн платить?