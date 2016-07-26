Игуаин – игрок «Ювентуса»

«Ювентус» объявил о трансфере нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина, с которым подписал контракт до лета 2021 года.

«Старая синьора» воспользовалась пунктом о выкупе прав, отдав за 28-летнего аргентинца 90 миллионов евро. Отметим, что данную сумму клуб будет переводить двумя траншами.