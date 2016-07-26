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Игуаин – игрок «Ювентуса»

26 июля 2016, 20:04
11

«Ювентус» объявил о трансфере нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина, с которым подписал контракт до лета 2021 года.

«Старая синьора» воспользовалась пунктом о выкупе прав, отдав за 28-летнего аргентинца 90 миллионов евро. Отметим, что данную сумму клуб будет переводить двумя траншами.

Источник: ФК «Ювентус»
Италия. Серия А Ювентус Наполи Игуаин Гонсало
Комментарии (11)
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Motiv
1469553679
Привет Пересу
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Rorschach krym
1469555672
Ну не стоит он столько...
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Juve1897
1469555753
Ну не знаю друзья, бьянконери. Всегда считал Игуаина, переоцененным игроком. Мнения своего не изменил, пусть он и игрок моего любимого Юве. Сезон покажет. Как говорил И.В.Сталин "Ми будэм посмотрет"
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калач
1469557088
так Игуаин же свою карьеру давно завершил
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isbagty
1469557634
Усиление мощное для ЛЧ и конкурента по серии А считай убрали.
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KingRey21
1469559576
Урааа
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dmitri80
1469565774
Ему 28 лет))) Вот психи то
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Lev Aleks
1469593269
самый возраст.....
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Protosser
1469616141
Грусть..
На чемпионате мира и Америки было видно, что он - деревянный..
А то, что он столько заколотил - ну хз - там вся команда на него работала, наверное.
Да и смотря - кому он там забивал. К сожалению - чемпионат Италии сейчас переживает не лучшие времена.
За эти деньги можно было взять РЕАЛЬНО хорошего игрока. И зачем контракт на 5 лет? А если он сдаст через год? Так и будем ему по 8 млн платить?
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Шнюхинс
1469635846
Предатель, что бы тебе ноги там переломали все, крыса
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