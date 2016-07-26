Лебедев: «Максимум для «Ростова» в Лиге чемпионов – попадание в групповой этап»

Вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев отметил, что «Ростов» с большой долей вероятности сможет удержать позиции в чемпионате России-2016/17, добытые по итогам прошлого сезона. При этом политик подчеркнул, что с нынешним составом ростовчанам будет сложно рассчитывать на что-то серьезное в Лиге чемпионов. Напомним, подопечные Курбана Бердыева завоевали серебряные медали в минувшем розыгрыше РФПЛ и выступят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где их соперником станет «Андерлехт».

«Думаю, что «Ростов» будет бороться за высокие места в чемпионате России, ведь Курбан Бердыев остался на посту главного тренера клуба. А причиной успешного выступления команды в прошлом сезоне является его амбициозность. Учитывая этот факт, «Ростов» останется тем самым крепким и неудобным соперником для всех наших команд.

В Лиге чемпионов, думаю, «Ростов» ждет фиаско. И тут вряд ли сможет помочь даже Бердыев с тем составом, который у него есть. Этот состав все-таки не для Лиги чемпионов, а для нашего чемпионата вполне годится. Самым высоким достижением в Лиге чемпионов будет попадание в групповой этап. Но в группе «Ростов» точно не добьется успеха.

Непонятно, почему руководство долго не могло договориться с Курбаном Бердыевым. Возможно, Бердыев ждал другого предложения, надеялся на место в сборной или просто не могли договориться по деньгам. Это не скажется на игре «Ростова» и подготовке футболистов. Другое дело, что у клуба постоянно возникают проблемы с задержкой зарплат игрокам. Это может послужить негативным моментом, который отразится на их игре. Никому не хочется работать и постоянно думать, заплатят или нет», – сказал Лебедев.