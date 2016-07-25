«Ростов» не стал вручать медали с ошибками

Сегодня стало известно, что часть медалей, полученных «Ростовом» за успех в прошлом сезоне, были изготовлены с грубыми ошибками. Однако, они так и не были вручены своим адресатам.

«Самое главное, что эти медали не были розданы – ни сотрудникам, ни тренерам, ни игрокам. Действительно, часть медалей была сделана с ошибкой, но речь о дополнительном комплекте, который клуб заказал для игроков, которые уже покинули клуб, для докторов и других работников нашего коллектива. РФС выделяет на команду 40 медалей, но мы еще дополнительно заказали 30 медалей, которые были сделаны с ошибкой. Мы их взяли, но вручены они никому не были. Все, кто находился на награждении, получили серебряные медали с грамотно написанными словами, без ошибок», – заявил пресс-атташе клуба Иван Бодылевский.

Известно, что «Ростов» готов заказать еще один дополнительный комплект медалей.