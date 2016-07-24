«Ростов» направил в УЕФА документы на заявку Бердыева

Курбан Бердыев внесен в заявку «Ростова» на третий отборочный раунд Лиги чемпионов против «Андерлехта». Все необходимые документы клуб направил в УЕФА в пятницу.

Заявка тренера произошла после ряда встреч с высшим руководством области, на котором 63-летнего специалиста заверили о невмешательстве в его работу с командой со стороны отдельных представителей клуба. Кроме того, Бердыев получил заверения в том, что в кратчайшие сроки команда будет усилена рядом новичков, а финансовая ситуация стабилизируется.

Напомним, что первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Андерлехтом» пройдет 26 июля.