Пономарев: «ЦСКА не показал ни одной комбинации, «Зенит» выглядел намного активнее»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил свое мнение относительно поражения армейцев от «Зенита» в матче за Суперкубок России (0:1). По его словам, красно-синим не удалось продемонстрировать внятной игры в атаке..

«Поражению ЦСКА есть множество причин. Армейцы не показали ни одной комбинации. «Зенит» выглядел намного свежее, активнее и азартнее ЦСКА. Было видно, что петербуржцы играют с удовольствием, а армейцы тянут резину, как будто наступил конец сезона. Ласина Траоре не выделялся. Он не бегунок, как Муса, и не Вагнер, который участвовал в комбинационной игре команды. Не знаю, как Леонид Слуцкий будет его использовать. Пока ивуариец находится в растерянности. Ни он партнеров, ни партнеры его пока не понимают.

Также не было фланговых атак со стороны ЦСКА. Думал, что Ионова будут использовать как крайнего нападающего, но сегодня этого не увидел. Марио Фернандес не проявил себя и ошибся, когда «Зенит» забивал гол. Словом, Слуцкому предстоит еще много работы», – сказал Пономарев.