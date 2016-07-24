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  • Пономарев: «ЦСКА не показал ни одной комбинации, «Зенит» выглядел намного активнее»

Пономарев: «ЦСКА не показал ни одной комбинации, «Зенит» выглядел намного активнее»

24 июля 2016, 00:58
6

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил свое мнение относительно поражения армейцев от «Зенита» в матче за Суперкубок России (0:1). По его словам, красно-синим не удалось продемонстрировать внятной игры в атаке..

«Поражению ЦСКА есть множество причин. Армейцы не показали ни одной комбинации. «Зенит» выглядел намного свежее, активнее и азартнее ЦСКА. Было видно, что петербуржцы играют с удовольствием, а армейцы тянут резину, как будто наступил конец сезона. Ласина Траоре не выделялся. Он не бегунок, как Муса, и не Вагнер, который участвовал в комбинационной игре команды. Не знаю, как Леонид Слуцкий будет его использовать. Пока ивуариец находится в растерянности. Ни он партнеров, ни партнеры его пока не понимают.

Также не было фланговых атак со стороны ЦСКА. Думал, что Ионова будут использовать как крайнего нападающего, но сегодня этого не увидел. Марио Фернандес не проявил себя и ошибся, когда «Зенит» забивал гол. Словом, Слуцкому предстоит еще много работы», – сказал Пономарев.

Источник: Чемпионат.ком
ЦСКА Зенит
Комментарии (6)
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Aztec58
1469311248
Отстойный клуп!
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Bekkz
1469326527
Слуцкий давай в КВН
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vovan55
1469340102
Ну один Слуцкий наверное знает, как побеждать без нападающих, но хранит это в тайне. скоро ЛЧ и что то тоскливо...
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yorgenbarenz
1469341742
Седая старость надвигается на защиту ЦСКА.Скоро мы узнаем,что в стране не так уж и мало хороших, молодых защитников...гм.Когда показывали во время игры Слуцкого,создавалось впечатление,что режиссёр быстро переключал камеру.Видимо,не велят показывать Леонида,когда у него жуткое выражение лица тяжелейшего неврастеника.
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gambler35
1469342239
ЦСКА нужно покупать наподающих, иначе весь сезон будет унылое продолжение игры сборной России
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nemolod
1469346775
Ничего удивительного! В Зенит пришел новый ,опытный тренер с новыми идеями,новым подходом к игрокам-все это приводит команду в движение,футболисты получают шансы проявить себя,обостряется конкуренция! А что сейчас в ЦСКА? Главный тренер уже семь лет в команде,новых мыслей мало,так же как и новых сильных футболистов,а те что есть,ничего нового в своей игре не показывают-и это за два месяца до начала матчей в ЛЧ!
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