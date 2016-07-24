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  • Сборная России поблагодарила Широкова и пожелала ему удачи

Сборная России поблагодарила Широкова и пожелала ему удачи

24 июля 2016, 00:49
4

Пресс-служба сборной России на своей странице в Twitter выразила благодарность полузащитнику Роману Широкову и пожелала ему удачи в новых начинаниях. Напомним, сегодня 35-летний игрок объявил о завершении карьеры и заявил, что намерен попробовать себя в роли футбольного менеджера.

«Роман Широков объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за все, капитан! Удачи на новом поприще!», – говорится в заявлении пресс-службы.

Широков защищал цвета национальной с 2008 года. В его активе – 13 забитых мячей в 57 играх.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия Широков Роман
Комментарии (4)
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Aztec58
1469311157
Распущенная сборная? Фигасссе!
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арейская
1469314544
Присоединяюсь к пожеланиям, лично мне он запомниться отличными пассами и забитыми голами, которых было не мало, а не своими скандальными высказываниями, хотя и ими тоже, удачи тебе, Рома///
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fantom23
1469317034
Удаче Роману,классный игрок и хороший человек!
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yorgenbarenz
1469341248
Покойница пожелала удачи будущему футбольному бюрократу.Рома,а мальчишек поучить дриблингу,пока ноги шевелятся, западло? Мудко себе замену готовит?
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