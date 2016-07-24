Сборная России поблагодарила Широкова и пожелала ему удачи

Пресс-служба сборной России на своей странице в Twitter выразила благодарность полузащитнику Роману Широкову и пожелала ему удачи в новых начинаниях. Напомним, сегодня 35-летний игрок объявил о завершении карьеры и заявил, что намерен попробовать себя в роли футбольного менеджера.

«Роман Широков объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за все, капитан! Удачи на новом поприще!», – говорится в заявлении пресс-службы.

Широков защищал цвета национальной с 2008 года. В его активе – 13 забитых мячей в 57 играх.