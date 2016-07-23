Роналду подтвердил, что пропустит Суперкубок Европы

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду подтвердил невозможность своего участия в поединке за Суперкубок Европы с «Севильей», который пройдет девятого августа.

Напомним, 31-летний футболист травмировался в финальном матче чемпионата Европы-2016 между сборными Португалии и Франции. Ранее сообщалось, что форвард также пропустит минимум два стартовых тура Примеры.

«Я точно не сыграю в Суперкубке Европы. Он пройдет девятого августа, а я вернусь к тренировкам не раньше 10. Так что мое участие в Суперкубке исключено», – сказал Роналду.