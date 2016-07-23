Юран: «Промес заслуживает получать в «Спартаке» три миллиона»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран заявил о необходимости красно-белым любыми способами сохранить в составе полузащитника Квинси Промеса.

«Квинси Промес доказывает на поле свое лидерство, являясь определяющим футболистом клуба. На данный момент я не вижу в составе «Спартака» футболиста, который смог бы заменить Промеса. У красно-белых есть все шансы, чтобы занять лидирующую позицию в чемпионате России. У основных конкурентов не всe гладко:«Локомотив» находится на перепутье, но проблемы руководящего состава не должны отражаться на футболистах и главном тренере, «Зенит» потерял ведущих игроков, армейцы тоже не молодеют.

Квинси Промес просит повысить ему зарплату до € 3 млн – он достоин этих денег. Человек каждый сезон забивает больше 10 мячей и является опорным игроком команды. Есть некоторые игроки, которые даже на поле не выходят, но получают половину от этой суммы», – заявил Юран.