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  • Юран: «Промес заслуживает получать в «Спартаке» три миллиона»

Юран: «Промес заслуживает получать в «Спартаке» три миллиона»

23 июля 2016, 11:43
10

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран заявил о необходимости красно-белым любыми способами сохранить в составе полузащитника Квинси Промеса.

«Квинси Промес доказывает на поле свое лидерство, являясь определяющим футболистом клуба. На данный момент я не вижу в составе «Спартака» футболиста, который смог бы заменить Промеса. У красно-белых есть все шансы, чтобы занять лидирующую позицию в чемпионате России. У основных конкурентов не всe гладко:«Локомотив» находится на перепутье, но проблемы руководящего состава не должны отражаться на футболистах и главном тренере, «Зенит» потерял ведущих игроков, армейцы тоже не молодеют.

Квинси Промес просит повысить ему зарплату до € 3 млн – он достоин этих денег. Человек каждый сезон забивает больше 10 мячей и является опорным игроком команды. Есть некоторые игроки, которые даже на поле не выходят, но получают половину от этой суммы», – заявил Юран.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Юран Сергей
Комментарии (10)
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Диктор
1469264116
Полностью согласен.
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bzfar
1469266837
Конечно! Не жалейте 3 ляма хотя бы для того, кто заслуживает!
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dudarik
1469269556
Правильно Юра говорит
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sochi-2013
1469271186
Если упустят Примуса- разговоры о чемпионстве "пустой базар"!
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polozovs
1469276820
если дадут 3 то другие начнут тоже просить добавку. надо сделать по уму и дать ему премиальные за результат - например ЗП считается 3 лимона в год после достижения 12 голов, или при участии более чем 80% матчей, или при достижении 1-2 места. Тогда мотивация есть биться. Работаешь за 1,5, но все в твоих руках - остальные 1,5 получаешь по факту результата. Также сделать остальным. Лучше 10-20 миллионов на мотивацию направить, чем купить 1 игрока, который не факт, что даст результат. А тут каждый заинтересован и будет "ПИХАТЬ" остальным, что б работали, иначе потеряют бабки
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aurora5858
1469288127
Согласен
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Aztec58
1469310105
Пусть Юран распоряжается своими деньгами, ага.
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subbotaspartak
1469326883
Такие как юран жизни не знают, Как работяги на 8-10 тысяч в России проживают, И это не евры, а рубли, Но Москва не Россия, давай всем миллионы вали
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tanis 29
1469337331
любимая русская забава - считать деньги в чужом кармане
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nik55
1469352245
своей игрой он заработал
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