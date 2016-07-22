Аленичев: «Последний контрольный матч «Спартака» получился скомканным»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил, что команда была готова к продолжению контрольной игры со «Штутгартом» несмотря на резко ухудшившиеся погодные условия. Тем не менее, главный судья не позволил этого сделать. К тому моменту, как матч был прерван, «швабы» выигрывали с минимальным счетом (1:0). Напомним, что по окончании первого тайма в Грассау разыгрался сильный ливень.

«Мы были готовы продолжать игру и уведомили об этом судью. Однако арбитр от своего первоначального решения, к нашему удивлению, не отказался. В итоге заключительный контрольный матч получился скомканным, о чем мы искренне сожалеем», – сказал Аленичев.