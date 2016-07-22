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Марсело надеется, что Роналду успеет восстановиться к Суперкубку УЕФА

22 июля 2016, 10:28

Защитник «Реала» Марсело выразил надежду, что лидер мадридского клуба Криштиану Роналду успеет восстановиться от полученной травмы к матчу за Суперкубок УЕФА с «Севильей». Напомним, встреча состоится 9 августа в Тронхейме.

«Мне неизвестна подробная информация о травме, которую получил Роналду, но я надеюсь, что он будет готов к Суперкубку.

Мы являемся действующими победителями Лиги чемпионов, но теперь нашей команде нужно работать еще усерднее. «Реал» хочет выигрывать еще больше титулов», – сказал Марсело.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Лига Европы Реал Севилья Марсело Роналду Криштиану
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