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  • Варга: «Венгер два года назад просил меня устроить трансфер Зинченко в «Арсенал»

Варга: «Венгер два года назад просил меня устроить трансфер Зинченко в «Арсенал»

21 июля 2016, 00:24
7

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, что два года назад хавбек Александр Зинченко, перешедший нынешним летом из «Уфы» в «Манчестер Сити», мог оказаться в «Арсенале». По его словам, главный тренер «канониров» Арсен Венгер был лично заинтересован в переходе украинского таланта, однако тогда сделка не состоялась по ряду причин. Напомним, сегодня 19-летний игрок дебютировал в составе «горожан» в товарищеской игре против «Баварии» (0:1), проведя на поле первый тайм.

«Два года назад мне позвонил Арсен Венгер. Тогда 17-летний Зинченко в составе молодежной команды «Шахтера» выбил «Арсенал» из юношеской Лиги чемпионов. Венгер смотрел тот матч, сразу позвонил мне: «Мне нужен Зинченко».

Сделали предложение, но потом появились определенные интриги, вокруг Зинченко оказалось много людей, и ничего не получилось. У Венгера в команде Уилшер начинал в 16 лет, Фабрегас – в 17. Зинченко мог заиграть на два года раньше.

Не знаю, как к Александру относится Гвардиола, но Венгер был уверен в этом футболисте. Он тогда говорил: «Шандор, я не для молодежки его хочу взять. Он у меня будет играть уже на следующей неделе». Талант у Зинченко есть – сто процентов. Можно сказать, гарантия от Венгера. Остальное зависит от многих факторов», – сказал Варга.

Источник: «Советский спорт»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (7)
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SPARTAK-ARMANi
1469051590
Посмотрим посмотрим )))))
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qweewqqweewq
1469069130
пиарят, истории выдумывают чтоб подороже обратно продать . там посмотрели на него "- нах.. он нужен!"
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egrrr
1469072231
Пиар...
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dolf666
1469081478
кого бы ни подписали конкуренты, Венгер тут как тут, мол он первый хотел, бла-бла-бла
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SARSAD
1469081558
Тоже мне украинский Месси
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