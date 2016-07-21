Варга: «Венгер два года назад просил меня устроить трансфер Зинченко в «Арсенал»

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, что два года назад хавбек Александр Зинченко, перешедший нынешним летом из «Уфы» в «Манчестер Сити», мог оказаться в «Арсенале». По его словам, главный тренер «канониров» Арсен Венгер был лично заинтересован в переходе украинского таланта, однако тогда сделка не состоялась по ряду причин. Напомним, сегодня 19-летний игрок дебютировал в составе «горожан» в товарищеской игре против «Баварии» (0:1), проведя на поле первый тайм.

«Два года назад мне позвонил Арсен Венгер. Тогда 17-летний Зинченко в составе молодежной команды «Шахтера» выбил «Арсенал» из юношеской Лиги чемпионов. Венгер смотрел тот матч, сразу позвонил мне: «Мне нужен Зинченко».

Сделали предложение, но потом появились определенные интриги, вокруг Зинченко оказалось много людей, и ничего не получилось. У Венгера в команде Уилшер начинал в 16 лет, Фабрегас – в 17. Зинченко мог заиграть на два года раньше.

Не знаю, как к Александру относится Гвардиола, но Венгер был уверен в этом футболисте. Он тогда говорил: «Шандор, я не для молодежки его хочу взять. Он у меня будет играть уже на следующей неделе». Талант у Зинченко есть – сто процентов. Можно сказать, гарантия от Венгера. Остальное зависит от многих факторов», – сказал Варга.