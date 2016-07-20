Семин: «Рассматриваю любые варианты продолжения карьеры»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал о своих планах на будущее. Напомним, что последним местом работы 69-летнего специалиста был «Анжи».

«Что касается продолжения моей деятельности в футболе, то здесь пока что пауза.

Было бы мне интересно поработать в структуре РФС? Я рассматриваю любые варианты продолжения карьеры, которые связаны с футболом и в которых я смог бы принести пользу – как тренерскую, так и административную. О каких-либо существующих предложениях обычно говорят уже тогда, когда есть контракт», – заявил Семин.