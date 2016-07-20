«Рубин» сыграет с «Вест Хэмом» в контрольном матче

В среду, 20 июля, состоится товарищеский матч, в котором «Рубин» встретится с «Вест Хэмом». Обе команды продолжают готовиться к предстоящему сезону, активно работая на трансферном рынке. От этого предстоящая встреча будет лишь более привлекательна для простого болельщика.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Вест Хэм». Начало в 19:00, не пропустите!