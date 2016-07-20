Рейнгольд: «С приходом в сборную России Черчесов рискует себя похоронить как тренера»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Многие специалисты сходятся в мысли, что сборная России – кладбище для тренеров, ведь любому из них просто не с кем работать в команде. Очень приятно, что таких специалистов много. Если Черчесов придет в сборную, он должен понимать, что с него будет огромный спрос перед государством, раскачиваться не дадут, потому что на домашнем чемпионате мира нельзя провалиться так, как это произошло на Евро-2016. Это будет большой позор! Но, в целом, мне жалко Черчесова, потому что он рискует себя похоронить как тренера», – сказал Рейнгольд.