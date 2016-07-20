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  • Рейнгольд: «С приходом в сборную России Черчесов рискует себя похоронить как тренера»

Рейнгольд: «С приходом в сборную России Черчесов рискует себя похоронить как тренера»

20 июля 2016, 00:18
11

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Многие специалисты сходятся в мысли, что сборная России – кладбище для тренеров, ведь любому из них просто не с кем работать в команде. Очень приятно, что таких специалистов много. Если Черчесов придет в сборную, он должен понимать, что с него будет огромный спрос перед государством, раскачиваться не дадут, потому что на домашнем чемпионате мира нельзя провалиться так, как это произошло на Евро-2016. Это будет большой позор! Но, в целом, мне жалко Черчесова, потому что он рискует себя похоронить как тренера», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия Россия Черчесов Станислав Рейнгольд Валерий
Комментарии (11)
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NEMETSRUS
1468964915
не исключено
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Lilipyt
1468966443
Бла, бла, бла! Игра сборной на протяжении 6 лет большой позор! Нужен жесткий тренер, который будет подбирать игроков исходя из таланта, а не присутствии в "ТОП" клубе.
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Грыззь
1468980959
Удачи Чкрчксову! Саламыч мужик, он сможет!!!
Ответить
Аид666
1468982712
а был ли тренер?
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alex-76
1468987475
Развелось бл*** экспертов, есть желание у человека работать пусть работает. Его бы поддержать, так нет надо наоборот.......
Ответить
Тимошенко
1469000447
... и березуцких с Игнашевичем
Ответить
nemolod
1469021747
Если такие "специалисты" так считают,значит они ничего из себя не представляют! Квалификация тренера определяется его способностью из бесперспективного игрока за короткое время сделать ведущим футболистом,а для тренера сборной-еще и сколотить боевую команду! А что касается Черчесова,то у него то как раз есть время ,хотя и небольшое,собрать неплохую команду исполнителекй,где будет прежде всего порядок и дисциплина во всем!
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