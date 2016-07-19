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  • Веденеев: «Из всех нападающих, которые есть в «Зените», Кокорин – номер один»

Веденеев: «Из всех нападающих, которые есть в «Зените», Кокорин – номер один»

19 июля 2016, 20:27
12

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о возвращении нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина в первую команду. Напомним, ранее форвард был отправлен в «Зенит-2» за инцидент с шампанским в отпуске в Монте-Карло.

«Положительно отношусь к возвращению Кокорина в основной состав «Зенита», я с первого дня говорил, что в его поступке ничего такого нет. Вскоре все забудется, пройдет неделя-другая, и доверие болельщиков вернется. Мирча Луческу рассчитывает на Кокорина. Из всех нападающих, которые есть в «Зените», он – номер один.

Не знаю, как отреагируют болельщики «Зенита» на появление Кокорина в матче за Суперкубок России. Лично я никак не буду реагировать, а что творится у нас за воротами – всегда непредсказуемо», – сказал Веденеев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (12)
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acer2003
1468950771
Веденеев сбрендил слегка
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a-rakhmatov
1468950859
Если Кокорин №1, Зениту не видать призовых мест !
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World_football
1468951756
Веденеев,ты с дуба рухнул,с какого перепуга номер один он,может он номер один с конца списка.ни
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Taps
1468952275
Веденеев оказывается такой же недоумок как и его протеже.
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88serega88
1468953792
в Динамо номер один был Кураньи, Кокорин не проявил, в Зените за пол года, гол в пустые ворота Динамо и хня Амкару....Даже Кежман ярче был, хоть и 2 забил так же, один с пенальти а второй вообще красиво
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Саня БУБА
1468953806
....та ни че удивительного нет....в нашем футболе давно игроки играют для тренеров и агентов, а тренеры работают на откаты от агентов...еще бы, кукушка не хвалила петуха!!!!...
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Garrincha58
1468953870
Веденеев вы тупой что ли?
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Бриг
1468961808
Веденеев... пальцем в небо постоянно
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SE PAVLOV
1468972057
Потуситься - точно номер один .
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Vasilii1958
1468983642
Все кто живет и руководит в питере они все от денег сума сошли
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