Веденеев: «Из всех нападающих, которые есть в «Зените», Кокорин – номер один»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о возвращении нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина в первую команду. Напомним, ранее форвард был отправлен в «Зенит-2» за инцидент с шампанским в отпуске в Монте-Карло.

«Положительно отношусь к возвращению Кокорина в основной состав «Зенита», я с первого дня говорил, что в его поступке ничего такого нет. Вскоре все забудется, пройдет неделя-другая, и доверие болельщиков вернется. Мирча Луческу рассчитывает на Кокорина. Из всех нападающих, которые есть в «Зените», он – номер один.

Не знаю, как отреагируют болельщики «Зенита» на появление Кокорина в матче за Суперкубок России. Лично я никак не буду реагировать, а что творится у нас за воротами – всегда непредсказуемо», – сказал Веденеев.