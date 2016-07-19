«Зенит» вернет Кокорина в основной состав 20 июля

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вернется к работе с первой командой 20 июля. Напомним, ранее футболист был отправлен в «Зенит-2» за инцидент в отпуске в Монте-Карле, где форвард вместе с партнером по сборной России Павлом Мамаевым приобрел за одну ночь шампанского на сумму в 250 тысяч евро.

«По результатам проведенного клубом разбирательства, а также на основании многочисленных публичных высказываний очевидцев происходящего у футбольного клуба «Зенит» нет оснований считать Александра Кокорина причастным к организации вечеринки в Монако, оплате счетов за нее и распитию спиртных напитков.

Учитывая признание Кокориным собственной неправоты и обещания не допускать подобных ситуаций впредь, футбольный клуб «Зенит» принял решение о возвращении игрока в основной состав, но оставил в силе решение о крупном денежном штрафе», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.