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«Зенит» вернет Кокорина в основной состав 20 июля

19 июля 2016, 20:00
8

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вернется к работе с первой командой 20 июля. Напомним, ранее футболист был отправлен в «Зенит-2» за инцидент в отпуске в Монте-Карле, где форвард вместе с партнером по сборной России Павлом Мамаевым приобрел за одну ночь шампанского на сумму в 250 тысяч евро.

«По результатам проведенного клубом разбирательства, а также на основании многочисленных публичных высказываний очевидцев происходящего у футбольного клуба «Зенит» нет оснований считать Александра Кокорина причастным к организации вечеринки в Монако, оплате счетов за нее и распитию спиртных напитков.

Учитывая признание Кокориным собственной неправоты и обещания не допускать подобных ситуаций впредь, футбольный клуб «Зенит» принял решение о возвращении игрока в основной состав, но оставил в силе решение о крупном денежном штрафе», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (8)
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Tri
1468949686
Толку то что от него?
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Sedoi_Goblin
1468949769
Вы еще за моральный ущерб ему заплатите...
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GEV15
1468950875
да там Керж и Джорджевич его уже вытеснили из состава практически
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Taps
1468952176
Продайте этого инфантильного недоумка с большим удом.
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Rzn_za_cska
1468952316
И что толку было так наказывать ... Пусть 10 туров посидит в фнл
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ничего личного
1468956296
Дело не в том, что этот мальчик пил или не пил шампанское, а дело в том, что явно недееспособный футболист получает огромные деньги! Может Кокорин это просто "прачечная"? Если Кокорин появится в основном составе "Зенита", то Газпром "потеряет лицо" и Миллер, как порядочный человек, должен будет сделать себе харакири!
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_Kesh_Suntar_
1468962011
Звезда мирового уровня! Конечно придет! )
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Jack24
1468999190
Пожурили и хватит, как всегда везде только показуха
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