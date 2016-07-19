Гендиректор «Терека»: «В Италии были приятно удивлены нашей игрой»

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров встретился со своим коллегой из «Ромы» Мауро Бальдессони накануне товарищеской встречи этих команд (3:2).

– После того, как стало известно, что состоится товарищеский матч между нашими командами, организаторами матча было предложено провести встречу на уровне генеральных директоров клубов. Спектр обсуждаемых вопросов был широк. Мы говорили об инфраструктуре, обсуждали вопросы в области менеджмента, говорили о трансферной политике.

– Что знал ваш коллега о «Тереке»?

– Довольно много. С тех пор, как команду возглавил Лучано Спаллетти, о российском футболе в «Роме» знают больше, чем прежде. Предложение сыграть с «Тереком» возникло не на ровном месте.

– Подводя итоги встречи, о чем договорились с господином Бальдессони?

– Как вы понимаете, встреча носила неформальный характер. Марио пригласил меня в Рим. «Рома» является одной из ведущих европейских команд, регулярным участником Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Конечно, перенять опыт работы, познакомиться с тем, как построена работа клубного менеджмента, для нас будет полезно. Мы договорились поддерживать тесные отношения. Выразили надежду, что нынешний матч наших команд не станет последним. В будущем будем работать над тем, чтобы «Терек» сыграл в Риме, а «Рома» – в Грозном. В свою очередь я пригласил Марио посетить Грозный, познакомиться с нашей инфраструктурой, рассказал, как многое в последние годы делается в республике для развития спорта и футбола в частности.

– А после матча поделились с коллегой мнением об игре?

– Да, конечно. Марио игра, как и всем, кто ее смотрел, понравилась. Не только генеральный директор, вся итальянская делегация, включая комментаторов, была приятно удивлена игрой наших ребят. Марио пожелал удачи «Тереку» в стартующем чемпионате России, а я, в свою очередь, выразил надежду, что «Рома» будет бороться за чемпионство в Серии А и пожелал удачи в Лиге Чемпионов.