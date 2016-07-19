«Зенит» сыграет с «Монако» в рамках подготовки к сезону

Футбольные клубы продолжают готовиться к старту предстоящего сезона. В том числе – и российские команды. Во вторник состоится товарищеский матч, в котором «Зенит» встретится с «Монако». Российские болельщики могут сколь угодно иронизировать о походах в клубы Монте-Карло двух известных российских футболистов, но не стоит отрицать, что «Монако» является достойным спаринг-партнером.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Монако». Начало в 18:00, не пропустите!