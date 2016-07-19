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«Зенит» сыграет с «Монако» в рамках подготовки к сезону

19 июля 2016, 16:57
4

Футбольные клубы продолжают готовиться к старту предстоящего сезона. В том числе – и российские команды. Во вторник состоится товарищеский матч, в котором «Зенит» встретится с «Монако». Российские болельщики могут сколь угодно иронизировать о походах в клубы Монте-Карло двух известных российских футболистов, но не стоит отрицать, что «Монако» является достойным спаринг-партнером.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Монако». Начало в 18:00, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Монако
Комментарии (4)
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ArReal
1468938427
За Монако в основном составе Монако выйдут Мамаев и Какорин -победитель матча получит 250 000 евро или 500 бутылок шампанского!!!
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yurdin
1468938499
Какая тут ирония?Болельщики с пониманием отнеслись к решению руководства Зенита по отстранению Кокорина от сборов и спаррингов в составе первой команды клуба.Понятно,от греха подальше от Монако и "Twiga",где он желанный гость вместе с друзьями-собутыльниками-"футболистами".
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greck
1468947959
Стоимость строительства арены в Петербурге выросла до 37,4 млрд рублей. Общая сметная стоимость работ по строительству стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге составляет 37,4 млрд рублей. Об этом говорится в отчете Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга о мониторинге использования бюджетных средств, направленных на проектирование и строительство арены, который опубликован на официальном сайте организации. ЭТО ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ!!!!
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