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ЦСКА просит перенести матч с «Оренбургом»

19 июля 2016, 16:15
7

ЦСКА обратился к руководству «Оренбурга» относительно возможности переноса матча второго тура Премьер-лиги между этими командами, который запланирован в календаре на 7 августа.

«Действительно, ЦСКА обращался в «Оренбург» по поводу переноса матча второго тура Премьер-лиги. Сейчас этот момент обсуждается руководством клуба. Не могу сказать, когда будет принято решение и от чего оно зависит. На данный момент мне больше нечего комментировать», – рассказал пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин.

Такое предложение от ЦСКА исходит из-за того, что армейцы хотят сыграть пять первых матчей российской Премьер-лиги на выезде, чтобы в шестом туре провести матч с «Тереком» на новом стадионе.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оренбург
Комментарии (7)
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kykyi
1468934703
ЦСКА, добавте немного денег и просите уже, чтобы засчитали сразу поражение Оренбургу.
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Kos77
1468935870
Потом кони пенали начнут просить)))
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АртурZaСМ
1468938565
В этом весь ЦСКА...
Ответить
Qranat
1468943484
...Тяжелый выбор для оренбургских решал: Ублажить Гинера - потерять доверие и уважение своих болельщиков. Болельщикам "Оренбурга", в случае принятия руководством клуба пойти навстречу армейским безпредельщикам, стоит подумать, стоит ли вообще поддерживать подобных руководителей, наплевавших на интересы жителей города и области... Ведь у "Оренбурга" это будет уже вторая встреча домашняя не на своем стадионе, который тоже не успевают ввести в эксплуатацию и своим решением клубные боссы лишат возможности команду сыграть более учачно уже на новом стадионе во втором круге и болельщиков возможности устроить себе праздник. Вот так и становятся чемпионами наши "ТОПы" по Гинеру.... потому-что руководство региональных команд думает лишь о собственном благополучии, а не о болельщиках. "Оренбург" в состоянии арендовать запасной стадион, а ЦСКА, конечно, нет ? Да они в Москве просто зажрались, пользуясь своей безнаказанностью и вседозволенностью - дают всем понять, что если чего-то захотят, то так и будет. Противно... И это наш футбол, уважаемые.
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PetersGol
1468948172
Дело не в готовности нового стадиона, а в том, что КОНИ хотят обеспечить 5 подряд домашних матчей на финише чемпионата!
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vladimir-7
1468990651
Если Оренбург будет против, то можно будет принять их на стадионе "Октябрь".
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