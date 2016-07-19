ЦСКА просит перенести матч с «Оренбургом»

ЦСКА обратился к руководству «Оренбурга» относительно возможности переноса матча второго тура Премьер-лиги между этими командами, который запланирован в календаре на 7 августа.

«Действительно, ЦСКА обращался в «Оренбург» по поводу переноса матча второго тура Премьер-лиги. Сейчас этот момент обсуждается руководством клуба. Не могу сказать, когда будет принято решение и от чего оно зависит. На данный момент мне больше нечего комментировать», – рассказал пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин.

Такое предложение от ЦСКА исходит из-за того, что армейцы хотят сыграть пять первых матчей российской Премьер-лиги на выезде, чтобы в шестом туре провести матч с «Тереком» на новом стадионе.