«Ювентус» и «Наполи» обсудят сегодня трансфер Игуаина

«Ювентус» не оставляет попыток приобрести нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина. Сегодня должен состояться первый раунд переговоров между генеральным директором «бьянконери» Беппе Мароттой и главой неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентиса. Напомним, что за переход аргентинца «адзурри» намерены выручить 94,7 миллиона евро.

По информации СМИ, 28-летний игрок уже договорился о четырехлетнем контракте со «старой синьорой» с зарплатой семь миллионов евро в год.

В прошлом розыгрыше Серии А Игуаин стал лучшим бомбардиром, записав в свой актив 36 голов в 35 матчах.