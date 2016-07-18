Решение об участии Фернандеса в матче за Суперкубок с «Зенитом» будет принято накануне встречи

Участие защитника ЦСКА Марио Фернандеса в поединке за Суперкубок России против «Зенита» все еще остается под вопросом. По словам врача армейского клуба Шагабутдина Керимова, решение и пребывании 25-летнего игрока на поле будет принято непосредственно накануне матча. Напомним, Фернандес повредился 13 июля во время тренировочного занятия. Возвращение в общую группу Василия Березуцкого планируется во вторник. Встреча с петербуржцами состоится 23 июля.

«Решение по Марио Фернандесу примем непосредственно перед игрой за Суперкубок России. Василий Березуцкий завтра должен подключиться к общей группе. Остальные, кроме Дзагоева, готовятся к матчу», – сказал Керимов.