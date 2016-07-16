Товарищеский матч. «Крылья Советов» обыграли «Аякс»

«Крылья Советов» обыграли «Аякс» в товарищеском матче со счетом 2:1. Голами за самарскую команду отличились Милан Родич и Сергей Ткачев.

Отметим, этот поединок должен был состояться на одном из голландских стадионов, и на игру уже были проданы пять тысяч билетов. Но из-за сообщений о возможных провокациях фанатов матч был перенесен на тренировочную базу «Аякса».

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Россия) – «Аякс» (Голландия) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Родич, 14; 1:1 – Кассьерра, 20; 2:1 – Ткачев, 70.