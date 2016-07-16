Стадион «Ростова» готов принять матчи Лиги чемпионов

Стадион «Олимп 2» в Ростове-на-Дону готов принять матчи Лиги чемпионов.

«Наш стадион готов к приему матчей Лиги чемпионов. Замечания, что были сделаны комиссией УЕФА, незначительны. Более того, в среду на стадионе «Олимп 2» были представители ФИФА, которые, посмотрев ядро поля, дали ему высокую оценку. Они сказали, что здесь один из лучших газонов из тех, что они посмотрели, а это самое главное.

Основные же замечания УЕФА – что-то подкрасить, побелить, это мы устраним. Все требования выполним», – заявил председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов.

Напомним, «Ростов» в 3-м раунде квалификации ЛЧ примет бельгийский «Андерлехт». Матч в Ростове-на-Дону состоится 26 или 27 июля.