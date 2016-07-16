Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стадион «Ростова» готов принять матчи Лиги чемпионов

16 июля 2016, 19:11
19

Стадион «Олимп 2» в Ростове-на-Дону готов принять матчи Лиги чемпионов.

«Наш стадион готов к приему матчей Лиги чемпионов. Замечания, что были сделаны комиссией УЕФА, незначительны. Более того, в среду на стадионе «Олимп 2» были представители ФИФА, которые, посмотрев ядро поля, дали ему высокую оценку. Они сказали, что здесь один из лучших газонов из тех, что они посмотрели, а это самое главное.

Основные же замечания УЕФА – что-то подкрасить, побелить, это мы устраним. Все требования выполним», – заявил председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов.

Напомним, «Ростов» в 3-м раунде квалификации ЛЧ примет бельгийский «Андерлехт». Матч в Ростове-на-Дону состоится 26 или 27 июля.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Ростов
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ris
1468686100
Мне грустно становится, всю жизнь на этот стадион ходил, даже с Дедушкой, он Ростсельмаш назывался. РСМ на нём не проигрывает!
Ответить
Димон Алма-Ата
1468686484
Ростов, от души: Удачи Вам.
Ответить
acer2003
1468687706
Удачи Ростову !Беларусь за Вас !!!
Ответить
Sergej-74
1468699139
удачи ростову
Ответить
eddo23
1468704958
Ну пора и Ростову в Европе начинать..всего хорошего...
Ответить
alex-76
1468712081
Удачи Ростову!
Ответить
Ruslan76
1468778664
РОСТОВ вперед !!!!!!!!!
Ответить
Дон Посей
1468802067
Смотрю, здесь все такие доберманы собрались....Господа зениспарцискисты, вы уже получили первый покос комбайна производства Ростсельмаш? Дале будет! Отсосите, горнисты!
Ростов -Дон!!! С ув.
Ответить
vgarakh
1468827422
Раз уж Зенит прошел Андерлехт, Ростов тем более должен его проходить.
Ответить
Black Giz
1468851960
Надеюсь не подведут.
Ответить
Главные новости
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
1
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
1
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
7
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
3
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
8
Все новости
Все новости
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
2
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+