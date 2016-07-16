Шигаев: «ЦСКА необходимо укрепление перед стартом Лиги чемпионов»

Агент компании «Prof-Sport Company» Олег Шигаев прокомментировал трансферную кампанию ЦСКА в нынешнее межсезонье, отметив, что армейцам, несмотря на уже приобретенных Алексея Ионова и Ласина Траоре, необходимо укреплять состав еще как минимум одним игроком накануне стартующей вскоре Лиги чемпионов. Также Шигаев поделился мнением относительно ухода из армейского клуба полузащитника Романа Широкова, с которым руководство красно-синих не стало продлевать контракт.

– Вам не кажется, что роман Романа Широкова с армейцами изначально смотрелся несколько инородно? Даже Слуцкий говорил, что погорячился с приглашением хавбека.

– Роман – качественный футболист, но не надо забывать про его возраст и низкую скорость плюс еще ряд моментов. Но ведь и после драки кулаками не машут, чего сейчас говорить, что «не подошел и зря мы его взяли»? Футболист был подписан, он пришел. Где-то он помог, проявил себя, но это нормально, что Широкова отпустили – на его позицию есть много исполнителей: Еременко, Миланов, Головин и иногда Дзагоева могут туда передвинуть. Широков – это футболист высокого уровня и без хорошего предложения он точно не останется. Даже несмотря на его возраст. В ЦСКА просто-напросто на его позиции огромная конкуренция.

– Пока у армейцев два официальных приобретения. Один из них – Алексей Ионов. Станет ли он панацеей от проблемы с флангами, ведь не секрет, что у ЦСКА кто только ни пробовался играть на краю?

– Ионов был одним из лидеров «Динамо» последних лет. Он очень качественный исполнитель, плюс россиянин, что в условиях лимита особенно ценно. Человек может сыграть и слева, ведь у ЦСКА слева есть определенные проблемы. Его приобретение развяжет руки тренерскому штабу.

– Вдобавок армейцы подписали и нападающего «Монако» Ласина Траоре, который на правах аренды проведет в РФПЛ предстоящий сезон. Верите ли вы, что форвард, который долгое время не показывал футбола высокого уровня и сопутствующей ему результативности, сможет заиграть в ЦСКА?

– Когда любой футболист приходит в новую команду, то тяжело сказать, сможет он себя проявить или нет – кот в мешке. Траоре поиграл во Франции и в Англии, ему знаком чемпионат России. Проявит он себя или нет – посмотрим. Все для этого имеется. Армейцам был остро необходим футболист в атаку после продажи Мусы, и они его получили. Тут можно только поаплодировать клубу, который провел две отличные сделки. Вспомните Думбия, он ведь в «Роме» себя так и не проявил, но зато как вернулся в Россию, как отыграл в Лиге чемпионов.

– Стоит ли ждать от команды Леонида Слуцкого еще приобретений этим летом?

– Мне кажется, что еще одно-два приобретения должны быть. ЦСКА продал Мусу и получил за это солидные средства. Надо укрепиться перед стартом в Лиге чемпионов, да и для чемпионата тоже не помешала б длинная скамейка – это поможет избежать сильных спадов. Вы вспомните, как армейцы выступают в главном европейском турнире в последние годы – никак не могут преодолеть групповой раунд. Надеюсь, что в клубе учли эти ошибки и кого-то подпишут. Плюс Головин уже полностью адаптировался в команде, потихонечку берет бразды лидера на себя. Ионов и Траоре уже в активе. Скоро открывается и новый стадион, надеюсь, поговорка «дома и родные стены помогут» как раз про ЦСКА в этом сезоне на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Полностью интервью с Шигаевым можно прочитать здесь.