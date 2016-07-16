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Семак продлил контракт с «Зенитом» на два года

16 июля 2016, 00:47
18

Тренер «Зенита» Сергей Семак стал помощником Мирчи Луческу в клубе из Санкт-Петербурга, несмотря на слухи о своем уходе из команды.

«Слухи, на то они и слухи. Отношусь к ним с улыбкой. В настоящий момент я член тренерского штаба «Зенита», помощник Мирчи Луческу. Недавно подписал с клубом новый договор. Предварительный разговор с руководством на эту тему состоялся еще весной, но надо было дождаться назначения нового главного тренера, узнать его мнение на мой счет. Луческу оказался абсолютно не против – он сам сказал по телефону. Срок нового соглашения – два года. Буду прилагать все силы и знания на своей нынешней работе», – заявил Семак.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (18)
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cska-62
1468619864
Сергею виднее... Хотя кажется, что уже пора бы взять команду ФНЛ и проверить себя... Вон Карпин проверил... Теперь с ним всё ясно... Может искать себе административную работу.
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zadira56
1468635152
Правильно,Серега! У тебя многодетная семья. Лучше о них подумать,чем сходить в сбродную и остаться "у разбитого корыта". Кроме строгого Черкесова никто нам сейчас не поможет.Он хоть по шеям может надавать.Его будут бояться,по крайней мере. А заграничное фуфло,типа Капелло,нам и даром не надо...
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Vasilii1958
1468639284
Я рад что этого иуды не будет в сборной он трус только вякать за спинами они все трусы питерскии мутко боится вотставку подать жирныи коты
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AlMann
1468647553
Подумав, могу назвать только двух человек в российском ногомяче, кого уважал бы почти все, вне зависимости от клубных пристрастий - Сергей Богданович и Валерий Кузьмич. Это позитивная новость.
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pegas1276
1468647676
значит "рулевым" сборной не видать его, хотя мог бы попробовать, с чего то надо начинать...
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Garrincha58
1468648461
рано ему еще в го-вне пачкатся
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Hangeldi
1468648857
Дай Бог чтобы семак стал следующим тренером Зенита
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BarStep
1468652478
Это нормально
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Врач Зенита
1468653746
классно устроился)))))) ничего не делает, а бабло получает))) Это мечта дзюбы))))))))))
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Алания ни кому продавал
1468669125
Семак иди домой)))
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