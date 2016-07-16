Семак продлил контракт с «Зенитом» на два года

Тренер «Зенита» Сергей Семак стал помощником Мирчи Луческу в клубе из Санкт-Петербурга, несмотря на слухи о своем уходе из команды.

«Слухи, на то они и слухи. Отношусь к ним с улыбкой. В настоящий момент я член тренерского штаба «Зенита», помощник Мирчи Луческу. Недавно подписал с клубом новый договор. Предварительный разговор с руководством на эту тему состоялся еще весной, но надо было дождаться назначения нового главного тренера, узнать его мнение на мой счет. Луческу оказался абсолютно не против – он сам сказал по телефону. Срок нового соглашения – два года. Буду прилагать все силы и знания на своей нынешней работе», – заявил Семак.