«Андерлехт»: «Сделаем все, чтобы пройти «Ростов»

Директор по коммуникациям «Андерлехта» Давид Стеген прокомментировал итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что соперником бельгийской команды стал «Ростов».

«Играть против «Ростова», который стал вице-чемпионом страны, непростая задача для нас. В целом, российские клубы обладают хорошим уровнем. Но мы сделаем все, чтобы пройти дальше», – отметил Стеген.

Напомним, что первый матч пройдет в Ростове-на-Дону 26 июля, ответная встреча состоится в Брюсселе 3 августа.