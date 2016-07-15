Канте перейдет в «Челси» за 36 миллионов

Полузащитник «Лестер Сити» Н'Голо Канте принял решение перейти в «Челси». Как сообщает RMC Sport, французский футболист уже согласовал условия личного контракта с синими и в ближайшие 48 часов пройдет медицинское обследование в лондонском клубе.

По предварительным данным, трансфер 25-летнего хавбека обойдется клубу Романа Абрамовича в 36 миллионов евро.

Напомним, что в услугах Канте также были заинтересованы «ПСЖ», «Реал», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Шанхай СИПГ».