Бабаев: «Постараемся ускорить процесс смены футбольного гражданства Фернандеса»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы намерены ускорить процесс смены футбольного гражданства защитника Марио Фернандеса, получившего паспорт гражданина РФ. Напомним, ранее спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что игрок сможет избавиться от статуса легионера и начать выступления за сборную России не ранее мая 2017-го года.

«Действительно есть определенные нормы регламента ФИФА, однако мы собираемся начать процедуру смены спортивного гражданства Марио Фернандеса. Если получится, постараемся максимально ускорить этот процесс. Но даже лето 2017 года не проблема, ведь домашний чемпионат мира будет только в 2018 году. До этого момента сборной предстоит играть в основном товарищеские игры.

Тем более Марио играет в РФПЛ, то есть на виду у тренерского штаба сборной. За год до мундиаля у Фернандеса будет достаточно времени для адаптации именно в национальной команде России», – сказал Бабаев.