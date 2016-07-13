Фернандес: «Я счастлив и горд стать россиянином»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что испытывает гордость от того, что стал гражданином РФ. Напомним, сегодня 25-летний игрок стал владельцем российского паспорта.

«Я счастлив и горд стать россиянином. После перехода в ЦСКА в 2012-м году Россия стала для меня настоящим домом, и для меня было естественным желание получить гражданство и иметь возможность выступать за национальную сборную.

Буду делать все, что от меня зависит, чтобы быть полезным и клубу, и стране», – сказал Фернандес.

Напомним, Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в мае 2012-го года. За четыре года он провел за армейцев 128 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.