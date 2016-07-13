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Фернандес: «Я счастлив и горд стать россиянином»

13 июля 2016, 20:27
20

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что испытывает гордость от того, что стал гражданином РФ. Напомним, сегодня 25-летний игрок стал владельцем российского паспорта.

«Я счастлив и горд стать россиянином. После перехода в ЦСКА в 2012-м году Россия стала для меня настоящим домом, и для меня было естественным желание получить гражданство и иметь возможность выступать за национальную сборную.

Буду делать все, что от меня зависит, чтобы быть полезным и клубу, и стране», – сказал Фернандес.

Напомним, Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в мае 2012-го года. За четыре года он провел за армейцев 128 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (20)
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15426378s
1468431112
очередной пешеход в состав команды.
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acer2003
1468431131
Если его возьмут в сборную, то это будет самое правильное приглашение натурализованного игрока
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Tushok
1468436210
отличное усиление для сборной, и -1 лимит в цска что уже дает нам фору в 1 игрока . А русских игроков на его позиции справа лучше я в россии не знаю
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Саня БУБА
1468437060
....единственный луч света в это лето!!!...жаль, что до евро не успел....не было бы этих двух позорных банки от словакии
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Antoha46
1468437928
почему бы не взять,смольников лучше лишь тем что родился в России
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Ваятель
1468438475
Сборная от этого лучше играть не станет....как возила ХАВНО так и будет...незнаю почему но мне так нравиться когда сборная проигрывает(может потому что всегда делаю ставки против нее)
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ufos73
1468441328
Ага И Месси бы был счастлив, узнав какие премиальные в сборной России дают ))
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АлёшкА91
1468441623
Я тебе не верю
Ответить
VikNMar
1468444326
Скоро вся сборная России будет черной !
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multiscan
1468445225
Ну, вот, ещё один нахлебник на нашу шею! Теперь будет за наш счёт бесконечные травмы залечивать.
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