Игнатьев: «Травмы и короткая скамейка помешали «Локомотиву» бороться за чемпионство в прошлом сезоне»

Хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, чего не хватило железнодорожникам для борьбы за высокие места на финише минувшего чемпионата России. Кроме того, игрок высказал мнение о молодом нападающем красно-зеленых Рифате Жемалетдинове, отметив, что не стоит осуждать решение форварда перейти в «Рубин» в нынешнее трансферное окно.

– За пару месяцев до конца прошлого сезона вы сказали, что «Локо» должен выигрывать чемпионство. Чего не хватило?

– Да, мы действительно боролись за чемпионство. Но никто не думал об этом, не смотрел таблицу, не зацикливался. Просто делали свое дело. В какой-то момент мы выиграли три матча подряд. Вроде «Уфа», «Краснодар» и «Рубин». Но потом потеряли важные очки. Например, с Самарой вничью сыграли, с ЦСКА очки поделили. Обидно… То есть обыграли бы ЦСКА дома, и совсем бы другой расклад был. Чего не хватило? Наверное, короткая скамейка. Плюс много людей травмировались.

– Болельщики в перерыве последнего матча прошлого сезона с «Мордовией» кричали «молодежке»: «Вы пример для основы!» Не обидно?

– Раз так кричат, то, возможно, они и правы.

– Футболисты «Спартака» ходили на трибуну говорить с болельщиками сразу после матча. А игроки «Локо» нечасто подходят похлопать болельщикам. Почему?

– Иногда просто бывает настолько обидно и печально на душе, что хочется уйти в себя, никого не видеть и не общаться, абстрагироваться. Хотя, возможно, это неправильно. Потому что нужно подойти к болельщикам, извиниться. Надеюсь, в следующем сезоне все будет иначе.

– Вспомните самую жесткую выходку болельщиков?

– Все что было, то было. Не хочется никого обвинять.

– Рифат Жемалетдинов неожиданно стал одним из самых ярких молодых игроков в конце сезона. Сейчас он ушел в «Рубин», который предложил ему зарплату в разы большую, чем «Локо» по новому контракту. Деньги развращают российский футбол?

– Во-первых, нужно уважать выбор Рифата. Возможно, он посчитал, что ему здесь будет тяжелее конкурировать за место. Да, он здорово проявил себя в концовке чемпионата, забил два мяча. Я сам наблюдал за его игрой. Мне нравится, как он выступал. Он много тренировался, выкладывался. Ну а то, что он не остался в родном клубе и перешел в «Рубин», – это его выбор, его судьба. Только время покажет, ошибся он или нет.