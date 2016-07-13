«Томь» пополнил чешский опорный полузащитник

«Томь» подписала контракт на два года с 27-летним чешским опорным полузащитником Лукашом Дроппой, который последний сезон провел за румынский «Пандурий». На его счету 24 игры. Ранее в карьере Лукаша были чешские «Спарта-II» Прага (40 игр, 2 гола), «Селье и Белло Влашим» (20 игр, 4 гола), «Баник» (67 игр, 2 гола) и польский «Сласк» (36 игр, 1 гол). За национальную сборную Чехии до 18 лет Лукас провел 2 встречи, а за сборную до 19 лет – 3 игры.

В «Томь» чешский легионер пришел в статусе свободного агента.