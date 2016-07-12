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  • Фернандес: «У меня твердое желание играть за сборную России»

Фернандес: «У меня твердое желание играть за сборную России»

12 июля 2016, 11:56
25

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в очередной раз заявил о том, что он намерен выступать за сборную России.

«У меня твердое желание играть за сборную России. Подтвердил его в беседе с Романом Бабаевым. Как продвигается процесс, пока не знаю. Поверьте, это непростое решение, но оно абсолютно взвешенное и обдуманное. Все сложилось естественным образом. Меня прекрасно приняли в ЦСКА – и партнеры по команде, и обслуживающий персонал, и болельщики. Более того, в России у меня появились и бразильские друзья.

На Евро я смотрел только первый матч России с Англией и часть второго, против Словакии. Показалось, что сборная играла неплохо. Добилась ничьей с англичанами, а против словаков хорошо прессинговала в концовке и заслуживала минимум ничьей. А вот 0:3 против Уэльса не видел, мне сложно судить, что там произошло. Именно это поражение, как я понимаю, и не позволило выйти из группы. Если судить по тому, что довелось увидеть, команда старалась, боролась. Жаль, что не удалось добиться хорошего результата. Игрок «Зенита» Смольников, выступавший на моей позиции, – отличный футболист. В российском чемпионате вообще немало хороших правых защитников. В том же «Рубине» есть Кузьмин. Вообще, нельзя обвинять одного игрока в поражении. Выигрывает и проигрывает команда в целом.

Что касается вечеринок и шумных мероприятий, то прежде, когда выступал в Бразилии, я уже совершил достаточно неправильных поступков. С того момента, как узнал господа, все изменилось. Стараюсь быть образцом поведения, избегать различных неурядиц. Отношусь ко всем людям с огромным уважением, стараюсь много работать, чтобы мой труд приносил пользу», — сказал Марио Фернандес.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио
Комментарии (25)
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GEV15
1468314958
кстати его и не хватило на ЧЕ, очень много Смольников накосячил
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андрей андреев
1468316450
Иду по улице,смотрю-бог идёт.Подхожу-"господи,это ты?Я тебя узнал".
-"да,я,будет тебе щастье".
После этого,попал в Россию.Я обознался,то был Сатана
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hjvfybcn
1468316596
Да идите уже все на ...в свои сборные... З@ебали.... твердое желание у него есть....
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Ris
1468316733
Лимит в действии.
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Vasilii1958
1468317041
Иди играй за бразилию и слутцкого тренером сборной бразилии возьми два иуды
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Nesterenko
1468318832
Зачем он нужен? Он такой же типичный слабый фланговый защитник, как и Смольников.
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отдай мои вещи
1468319011
видели мы нойштодера..тоже очень хотел..
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vladimir-7
1468319842
Это хорошо. Не обращай внимание на писателей-придурков. Играешь ты отлично, Удачи тебе, Фернандес.
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Den4ik111
1468328439
Вот это было бы усиление
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geragera
1468337241
кому нужен этот спидоносец .у нас в стране 145 лямов народу неужели 25 бедолаг не наскребем ?
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