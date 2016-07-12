Фернандес: «У меня твердое желание играть за сборную России»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в очередной раз заявил о том, что он намерен выступать за сборную России.

«У меня твердое желание играть за сборную России. Подтвердил его в беседе с Романом Бабаевым. Как продвигается процесс, пока не знаю. Поверьте, это непростое решение, но оно абсолютно взвешенное и обдуманное. Все сложилось естественным образом. Меня прекрасно приняли в ЦСКА – и партнеры по команде, и обслуживающий персонал, и болельщики. Более того, в России у меня появились и бразильские друзья.



На Евро я смотрел только первый матч России с Англией и часть второго, против Словакии. Показалось, что сборная играла неплохо. Добилась ничьей с англичанами, а против словаков хорошо прессинговала в концовке и заслуживала минимум ничьей. А вот 0:3 против Уэльса не видел, мне сложно судить, что там произошло. Именно это поражение, как я понимаю, и не позволило выйти из группы. Если судить по тому, что довелось увидеть, команда старалась, боролась. Жаль, что не удалось добиться хорошего результата. Игрок «Зенита» Смольников, выступавший на моей позиции, – отличный футболист. В российском чемпионате вообще немало хороших правых защитников. В том же «Рубине» есть Кузьмин. Вообще, нельзя обвинять одного игрока в поражении. Выигрывает и проигрывает команда в целом.



Что касается вечеринок и шумных мероприятий, то прежде, когда выступал в Бразилии, я уже совершил достаточно неправильных поступков. С того момента, как узнал господа, все изменилось. Стараюсь быть образцом поведения, избегать различных неурядиц. Отношусь ко всем людям с огромным уважением, стараюсь много работать, чтобы мой труд приносил пользу», — сказал Марио Фернандес.