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Барбоза: «Смолов может составить пару Эдеру в «Лилле»

12 июля 2016, 07:39
13

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход форварда «Краснодара» Федора Смолова в «Лилль».

– У Эдера, автора золотого гола, какая зарплата во французском «Лилле»?

– Не знаю ее размер. Но он единственный чистый форвард, которого взял Сантуш. Вы знаете, что Эдер сказал, выходя на поле?

– Нет.

– Он пообещал тренеру, что забьет – и сдержал слово. Это очень интересный нападающий.

– Ему придется нелегко. Вскоре в «Лилль» может перейти наш Федор Смолов.

– Ничего страшного. Смолов великолепный форвард. И команда может сыграть по схеме с двумя нападающими.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лилль Краснодар Смолов Федор
Комментарии (13)
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Пабло6
1468299555
даешь молодежь
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koka7751
1468301084
Феди в "Краснодаре" бы продержатся. А то сядет на скамейку запасных.
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marshal9
1468301406
бред какойто
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ljrljr0505
1468302904
рано ему еще. сядет на лавку в Лилле.
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hunta
1468303479
Не перейдёт....
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VVM1964
1468308706
СРАВНИЛИ " ЖОПУ С ПАЛЬЦЕМ "
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Tabasik007
1468311457
Поближе к Монте Карло отдыхать ))) только будут ли ему столько же платить это уже вопрос )))
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кошмарик
1468322627
а что?? у Смолова есть предложение из Лилля?? четА большие сомнения у меня
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REDAT
1468352090
Федя даже не думай!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Саня БУБА
1468353526
....пусть валят скорее все в европу...может там их наконец то заставят тренироваться а не шампунь с пивом жрать!!!
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