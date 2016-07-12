Барбоза: «Смолов может составить пару Эдеру в «Лилле»

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход форварда «Краснодара» Федора Смолова в «Лилль».

– У Эдера, автора золотого гола, какая зарплата во французском «Лилле»?

– Не знаю ее размер. Но он единственный чистый форвард, которого взял Сантуш. Вы знаете, что Эдер сказал, выходя на поле?

– Нет.

– Он пообещал тренеру, что забьет – и сдержал слово. Это очень интересный нападающий.

– Ему придется нелегко. Вскоре в «Лилль» может перейти наш Федор Смолов.

– Ничего страшного. Смолов великолепный форвард. И команда может сыграть по схеме с двумя нападающими.