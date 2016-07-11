Смолов может перейти в «Лилль»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов может продолжить свою карьеру в «Лилле». Представители французского клуба высказали свой интерес во время Евро-2016.

«Скауты «Лилля» связывались с Федором напрямую, не обращаясь в «Краснодар». Представители клуба дали понять футболисту, что его кандидатура интересна руководству и тренерскому штабу команды, однако до какой-то конкретики дело не дошло. Тем более что сам Смолов попросил отложить переговоры до июля. Футболист был полностью сосредоточен на выступлении сборной России на турнире и не хотел, чтобы что-то отвлекало его. Вероятно, сейчас Федор вернется к вопросу своего профессионального будущего. Он очень хочет попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов», – заявил источник, знакомый с ситуацией.