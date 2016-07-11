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Смолов может перейти в «Лилль»

11 июля 2016, 03:54
15

Форвард «Краснодара» Федор Смолов может продолжить свою карьеру в «Лилле». Представители французского клуба высказали свой интерес во время Евро-2016.

«Скауты «Лилля» связывались с Федором напрямую, не обращаясь в «Краснодар». Представители клуба дали понять футболисту, что его кандидатура интересна руководству и тренерскому штабу команды, однако до какой-то конкретики дело не дошло. Тем более что сам Смолов попросил отложить переговоры до июля. Футболист был полностью сосредоточен на выступлении сборной России на турнире и не хотел, чтобы что-то отвлекало его. Вероятно, сейчас Федор вернется к вопросу своего профессионального будущего. Он очень хочет попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Известия
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Лилль Краснодар Смолов Федор
Комментарии (15)
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triton004
1468198716
Чё?
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Ден 781
1468198968
Не думаю что после игры на евро именно его заметили ) по РПЛ
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lekseij2007
1468200367
Не гоните!
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rm4612
1468201100
Может быть. В Краснодаре то он гораздо лучше играл.
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sprint5
1468202671
похоже на утку
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mahan
1468230974
Еще и Кокорина туда с Мамаевым часом не надо, как раз будут бухать на троих.
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andr2112
1468233739
Кря-кря-кря. Летят утки!
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Garrincha58
1468238642
Лиль подумает: а на кер нам г*но
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Обер-КанцлерЪ
1468239271
Пишите корректный заголовок, например - Лилль интересовался Смоловым перед Евро-2016.
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ivanthebest
1468254652
По мне так Краснодар посильнее будет...
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