Мяч, которым Месси промахнулся с пенальти в финале Кубка Америки, будет продан с аукциона

Болельщик сборной Чили Педро Васкес поймал мяч, посланный нападающим команды Аргентины Лионелем Месси выше ворот в серии послематчевых пенальти в финале Кубка Америки-2016.

Васкес намерен продать этот мяч с аукциона за 27 тысяч евро.

«Дело в том, что если ценность этого мяча еще вырастет, то держать его дома станет опасно. Я бы хотел продать его, но это будет зависеть от обстоятельств. Приятно иметь такой мяч, но если цена вырастет, то я продам его», – сказал Васкес.

Напомним, Месси объявил об уходе из сборной после финала Кубка Америки. Таким образом, этот мяч может стать последним, по которому футболист ударил в составе национальной команды.