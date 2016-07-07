«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Get French Football.

Источник отмечает, что стороны уже достигли принципиальной договоренности об этом трансфере. Манкунианцы заплатят туринскому клубу 120 миллионов евро, а сам футболист, по информации источника, будет получать на новом месте работы 13 миллионов в год.

Ранее появлялась информация о том, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью в беседе со своим окружением подтвердил информацию о скором возвращении Погба, который четыре года назад ушел из английского клуба в «Ювентус» на правах свободного агента.