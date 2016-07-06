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  • Президент «Урала»: «Будем рады Кокорину и Мамаеву. Научим их любить родину»

Президент «Урала»: «Будем рады Кокорину и Мамаеву. Научим их любить родину»

6 июля 2016, 14:07
16

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с участием игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло.

– Главная тема последних двух дней – поведение Кокорина и Мамаева. Взяли бы их в аренду на перевоспитание?

– Помню, когда играли с «Динамо» и Смолов Федя забил победный гол в падении. Они тогда решали, может, Сашку Кокорина в «Урал» отдать, глядишь, начнет прибавлять. В общем, будем только рады Кокорину и Мамаеву в нашем клубе. Поверьте, мы их научим родину любить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Зенит Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (16)
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DoNAld DUc
1467803528
красава!!!
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Майор Дзагоев
1467803821
Ну а что, Смолова же научили. Так что - предложение дельное
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neveldomha
1467804944
Осталось услышать мнение от президента "Луча-Энергия", а то как то восток России отстает от всеобщего порицания. А по сути, пора бы уже как то тушить народный гнев. А то навесили на двоих оболтусов уничтожение престижа российского футбола, как будто он за пределами поля добывается. А на счет учить родину любить, есть другая поговорка. Научи сначала жену щи варить.
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ArReal
1467807719
да кто вам их отдаст-неделю , две максимум в дубле подержат...не больше - они оба стоят как вся команда Урал,вместе с бутылочками для воды...
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Wayne Rooney 10
1467810112
Таких уже не научишь.
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SaturnuS
1467812971
Почем шампанское в Екатеринбурге? знакомый интересовался.
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Diesel133
1467814268
нафиг вам этот геморрой?))
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koli4ka
1467814276
да в свердлике настоящее шампаньское только при ельцине водилось
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