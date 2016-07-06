Президент «Урала»: «Будем рады Кокорину и Мамаеву. Научим их любить родину»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с участием игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло.

– Главная тема последних двух дней – поведение Кокорина и Мамаева. Взяли бы их в аренду на перевоспитание?

– Помню, когда играли с «Динамо» и Смолов Федя забил победный гол в падении. Они тогда решали, может, Сашку Кокорина в «Урал» отдать, глядишь, начнет прибавлять. В общем, будем только рады Кокорину и Мамаеву в нашем клубе. Поверьте, мы их научим родину любить.