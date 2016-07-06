Мамаев удалился из Instagram, Кокорин ограничил доступ к своему аккаунту

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после скандала с отдыхом в Монте-Карло удалил свой аккаунт в сети Instagram. Второй участник веселья, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ограничил доступ к своей странице в той же социальной сети.

Напомним, что Кокорин и Мамаев отдыхали в одном из самых известных и дорогих ночных клубов в Монте-Карло, столик в котором стоит около 1 тысячи евро. В сети уже появилось несколько видеороликов с вечеринки, во время которой футболисты купили около 500 бутылок шампанского на сумму около 250 тысяч евро. На одной из записей супруга Мамаева Алана и подруга Кокорина Дарья Валитова танцуют прямо на диванах.

Позже Кокорин опроверг информацию о том, что он вместе с Мамаевым потратил на шампанское 250 тысяч евро за один вечер. Такой вид отдыха вызвал бурю негодования среди болельщиков, которые остались недовольны провальным выступлением сборной России на Евро-2016. В «Краснодаре» после этого приняли решение перевести Мамаева в молодежный состав.