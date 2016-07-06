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Мамаев удалился из Instagram, Кокорин ограничил доступ к своему аккаунту

6 июля 2016, 09:43
34

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после скандала с отдыхом в Монте-Карло удалил свой аккаунт в сети Instagram. Второй участник веселья, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ограничил доступ к своей странице в той же социальной сети.

Напомним, что Кокорин и Мамаев отдыхали в одном из самых известных и дорогих ночных клубов в Монте-Карло, столик в котором стоит около 1 тысячи евро. В сети уже появилось несколько видеороликов с вечеринки, во время которой футболисты купили около 500 бутылок шампанского на сумму около 250 тысяч евро. На одной из записей супруга Мамаева Алана и подруга Кокорина Дарья Валитова танцуют прямо на диванах.

Позже Кокорин опроверг информацию о том, что он вместе с Мамаевым потратил на шампанское 250 тысяч евро за один вечер. Такой вид отдыха вызвал бурю негодования среди болельщиков, которые остались недовольны провальным выступлением сборной России на Евро-2016. В «Краснодаре» после этого приняли решение перевести Мамаева в молодежный состав.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (34)
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андрей андреев
1467787834
Уже сказали,что угощал Малахов"пусть говорят".За дебилизацию народа платят побольше,чем футболистам
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Danjer
1467788341
Лучше бы вообще телефоны забрали у них,и давали раз в день позвонить,как в армии,в 18 году,на евро,все отсасывали б))))))
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kvm
1467789057
мозг бы себе удалили...
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maior-60
1467789160
Ни играть, ни пить, ничего нормально не могут...
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Legioner-05
1467789275
Клоуны мля))
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ПФК ЦСКА Моscow
1467789483
пусть лучше из футбола удалятся
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LokoGoGo
1467791280
Вырвался пацан из Валуек
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firs04
1467791843
да нормально, есть бабло, есть и отдых. Сейчас конечно минусы посыпятся, но такой уж менталитет у русских. Беда не в них , а в тех кто такие бешенные бабки им платит. Каждый бы также шиковал как и они имея такие заработки.
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Kosmotoga
1467792350
Больше всего не понравилось не то, как они отдыхали, а их безразличие на поле и в отношении к болельщикам. Очень жаль что мы не проиграли все матчи по 10-0 ибо только тогда у нас бы задумались о футболе всерьёз.Кокорин на поле даже ни разу соперника не обыграл как только к нему подходил соперник он сразу расставался с мячом предпочитая отдать сразу пас.Это говорит о том что он обычный среднестатистический нападающий даже не европейского а именно российского уровня.
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blondin86
1467800704
Нашли бля 2 козлов отпущения. Зато все про Мудко забыли и про всю остальную сборную. Остальные видимо не отдыхают так же,а пьют дома беленькую,закусывая огурцом.
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