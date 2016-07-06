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ЦСКА отказался платить Широкову 950 тысяч в год

6 июля 2016, 01:35
30

ЦСКА не намерен продлевать соглашение с хавбеком Романом Широковым по причине финансовых требований 35-летнего игрока. Капитан сборной России хочет заработать в течении следующего сезона 950 тысяч евро, однако руководство армейского клуба считает эту сумму несоответствующей демонстрируемому уровню игры полузащитника.

Напомним, Широков перебрался в стан красно-синих зимой нынешнего года, заключив контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на сезон. В весенней части РФПЛ он принял участие в восьми поединках, записав на свой счет две голевые передачи.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман
Комментарии (30)
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арейская
1467761858
Если пересчитать на сегодняшний курс, это 68 миллионов в год, в месяц значит 5670708 руб, не хило, вот так бы наши трудяги на шахте или заводе зарабатывали, однако это только может во сне присниться
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Громит
1467773656
Это он должен оплачивать свое нахождение на банке ЦСКА.
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Sanloko
1467781497
евреев не на....ёшь)
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Zigagurt
1467782024
9500 вот его уровень
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yorgenbarenz
1467786687
Сдувшийся пузырь.Но ещё не совсем.Что-то там осталось ,как в снятом презервативе.
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yaran56
1467786715
Жаль, что отказали, он ведь попросил ведь только минимальную сумму. Практически надо было удвоить требование, плюс за игру в сборной, плюс за капитанскую повязку. А так своим без вниманием к его минимальным требованиям мы потеряем великого игрока современности.
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df44
1467786784
Он в своем уме? Интересно кто ему столько заплатит?
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TERIA-76
1467787745
Вроде на пару минут за сборную выходил и за тренера мамаю в бубен дал, а продлевать не хотят. Вот незадача)))
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Сергей Свояк
1467790427
Ещё и евро... За что ?? За протирание лавки...!?
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olic29ivica
1467791057
Единственный клуб Рфпл который сам зарабатывает и не ведет политику крупных зарплат, и противостоит таким магнатам как газпром, лукойл, ржд, они то и испортили лигу своими зарплатами
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