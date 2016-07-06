ЦСКА отказался платить Широкову 950 тысяч в год

ЦСКА не намерен продлевать соглашение с хавбеком Романом Широковым по причине финансовых требований 35-летнего игрока. Капитан сборной России хочет заработать в течении следующего сезона 950 тысяч евро, однако руководство армейского клуба считает эту сумму несоответствующей демонстрируемому уровню игры полузащитника.

Напомним, Широков перебрался в стан красно-синих зимой нынешнего года, заключив контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на сезон. В весенней части РФПЛ он принял участие в восьми поединках, записав на свой счет две голевые передачи.