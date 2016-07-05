«Атлетико» и «ПСЖ» проявляют интерес к Бакке

Агент форварда «Милана» Карлоса Бакки Серхио Барилья сообщил, что 29-летний игрок интересен «Атлетико» и «ПСЖ».

«В настоящее время Карлос находится в отпуске, где восстанавливается после тяжелого сезона. Он связан контрактом с «Миланом», и на этом разговор можно прекращать.

Поступали ли предложения из Китая? Да, в январе мы получали очень заманчивое предложение из Китая, однако Карлос хочет выступать на высшем уровне. Кроме того, информацию по трансферу Бакки запрашивали «ПСЖ», «Атлетико» и другие большие клубы», – сказал Барилья.

В прошедшем розыгрыше Серии А на счету Бакки 18 голов и две результативные передачи в 38 поединках.