Ван Перси может продолжить карьеру в «Лестере»

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси во время летнего трансферного окна может стать игроком «Лестера». Напомним, ранее сообщалось, что руководство турецкого клуба готово отпустить футболиста в другую команду. Кроме «Лестера», в услугах 32-летнего голландца заинтересованы «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

По данным Transfermarkt, стоимость ван Перси составляет 11 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Фенербахче» в турецкой Суперлиге 31 матч, в которых забил 16 голов.