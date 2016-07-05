Стадион «Старт» в Саранске станет резервной ареной для четырех клубов РФПЛ

Стадион «Старт» в Саранске, на котором «Мордовия» принимает домашний матчи, станет резервной ареной для «Уфы», «Крыльев Советов», «Оренбурга» и тульского «Арсенала». Контракт между командами и стадионом заключен до конца сезона-2016/17. Об этом сообщает корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Отметим, что руководители домашней арены саранской команды продлили сертификат первой категории до 2018 года, благодаря чему стадион может принимать матчи РФПЛ. Напомним, в следующем сезоне «Мордовия» будет выступать в ФНЛ.