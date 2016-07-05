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  • Газзаев: «Делая ставку на иностранца, мы унижаем отечественную тренерскую школу»

Газзаев: «Делая ставку на иностранца, мы унижаем отечественную тренерскую школу»

5 июля 2016, 08:17
13

Известный тренер Валерий Газзаев озвучил свои мысли на тему будущего сборной России. По его словам, национальную команду должен возглавлять исключительно отечественный специалист.

– Свою позицию озвучивал неоднократно. Считаю, что сборную должен возглавлять только отечественный специалист. Это же национальная команда – со своими традициями, менталитетом, внутренними отношениями, укладом жизни. Никогда иностранный тренер не станет патриотом чужой страны. Что касается клубных тренеров – это совсем другое дело, там могут успешно работать иностранные специалисты, так как в клубах играет много легионеров.

Слышал, что многие иностранные тренеры уже сейчас рвутся работать в сборную России. Люди хотят получить хороший контракт, деньги, которые им никогда и нигде больше не дадут. Пишут такое, что волосы дыбом встают: «такой-то иностранный тренер выставил РФС требования – 10 миллионов евро в год, в России бывать собирается изредка, матчи будет смотреть по телевизору…» К сожалению, в лице России и ее представителей нашли кормушку. Прозвучит грубо, но нас откровенно разводят. А мы и тому рады.

– Тем не менее лучшего результата в истории Россия добилась при тренере-легионере.

– Да, при господине Хиддинке, к которому отношусь с уважением, мы вышли в полуфинал Евро-2008. На нашей стороне была удача – вопросов нет! Но есть и другая сторона медали. При Гусе мы не попали на ЧМ-2010, хотя, считаю, в то время у России была самая сильная сборная в истории российского футбола.

Давайте не будем смешить Европу. Делая ставку на иностранца, мы унижаем и уничтожаем отечественную тренерскую школу. А вместе с ней – весь наш футбол. И всю огромную страну, с ее богатыми традициями!

Совсем недавно, когда назначали Слуцкого, звучали громкие слова, что, мол, все, теперь сборную будет возглавлять российский специалист. И снова ветер поменялся? Бросаемся из крайности в крайность, поскольку нет системы, терпения, вдумчивости решений. Отсюда и отсутствие результата.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Газзаев Валерий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1467698454
Всё верно, Валерий Георгиевич!
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mdu86
1467699719
Нашим "звёздам" ни один тренер не поможет... Разогнать сборную процентов на 90, набрать молодёжь и работать с ними...
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Serjoga
1467701262
На этот раз он ПРАВ!
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Legioner-05
1467703368
Поддерживаю! Пару тройку лет позора , глядишь снова станем ,как во времена СССР,одной из сильнейших команд! Исландия ведь тоже не сразу добилась такого результата.
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Garrincha58
1467704786
Кстати Газзаев Романцев и Ярцев много чего добились со сборной? Вот так то ничего даже можно сравнить с нынешним грандиозным (УСПЕХОМ) А языком чесать все могут недаром сейчас Газзаев в политику полез а лучше бы тренировал у нас сколько развелось болтунов а брать ответственность на себя никто не хочет
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Adekvat07
1467705155
этой команде на данный момент никакой тренер не поможет, так что ставить можно любого кто будет работать за рядовую зарплату
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ljrljr0505
1467708976
абсолютно правильные слова. И не надо забывать, что при гусе ивановиче нам откровенно повезло. Хорваты нас втащили в финал евро, провальные игры при нем с андоррой и израилем. Иностранцам никогда не понять менталитета российского. Почему у Эмери с Севильей получилось, а со Спартаком нет? В России должен быть у руля национальный тренер- Россиянин. Нужно спокойно дать несколько лет строить команду по крупицам, постепенно без суеты, тогда сборную будут любить на Родине и уважать (опасаться) за рубежом. Вызывать в сборную настоящих патриотов, которые не думают о длинном рубле и премиальных. А то стали похожи на сборную Ганы...Только о деньгах и думают.
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Виталий1
1467709248
На мой непрофессональный взгляд иеальный тренер для нашей сборной, это Бердыев. Но он тоже иностранец.
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nemolod
1467716627
Считаю,что давно пора собрать всех опытных ,но незанятых на клубной работе тренеров,обсудить их кандидатуры,определить их окончательно и предложить их сначала в РФС,а в случае их отклонения,обратиться к президенту-иначе вас снова поимеют!
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