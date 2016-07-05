Газзаев: «Делая ставку на иностранца, мы унижаем отечественную тренерскую школу»

Известный тренер Валерий Газзаев озвучил свои мысли на тему будущего сборной России. По его словам, национальную команду должен возглавлять исключительно отечественный специалист.

– Свою позицию озвучивал неоднократно. Считаю, что сборную должен возглавлять только отечественный специалист. Это же национальная команда – со своими традициями, менталитетом, внутренними отношениями, укладом жизни. Никогда иностранный тренер не станет патриотом чужой страны. Что касается клубных тренеров – это совсем другое дело, там могут успешно работать иностранные специалисты, так как в клубах играет много легионеров.

Слышал, что многие иностранные тренеры уже сейчас рвутся работать в сборную России. Люди хотят получить хороший контракт, деньги, которые им никогда и нигде больше не дадут. Пишут такое, что волосы дыбом встают: «такой-то иностранный тренер выставил РФС требования – 10 миллионов евро в год, в России бывать собирается изредка, матчи будет смотреть по телевизору…» К сожалению, в лице России и ее представителей нашли кормушку. Прозвучит грубо, но нас откровенно разводят. А мы и тому рады.

– Тем не менее лучшего результата в истории Россия добилась при тренере-легионере.

– Да, при господине Хиддинке, к которому отношусь с уважением, мы вышли в полуфинал Евро-2008. На нашей стороне была удача – вопросов нет! Но есть и другая сторона медали. При Гусе мы не попали на ЧМ-2010, хотя, считаю, в то время у России была самая сильная сборная в истории российского футбола.

Давайте не будем смешить Европу. Делая ставку на иностранца, мы унижаем и уничтожаем отечественную тренерскую школу. А вместе с ней – весь наш футбол. И всю огромную страну, с ее богатыми традициями!

Совсем недавно, когда назначали Слуцкого, звучали громкие слова, что, мол, все, теперь сборную будет возглавлять российский специалист. И снова ветер поменялся? Бросаемся из крайности в крайность, поскольку нет системы, терпения, вдумчивости решений. Отсюда и отсутствие результата.