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Бубнов: «У Слуцкого все уже закончилось, он сбитый летчик»

5 июля 2016, 06:21
27

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов провел параллель между тренерскими штабами наставника ЦСКА Леонида Слуцкого и главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

«Кто лучше как специалист – Слуцкий или Луческу? Луческу выиграл с «Шахтером» Лигу Европы, а что Слуцкий выиграл на международной арене? В национальном первенстве «горняки» выиграли не меньше армейцев, и это в соперничестве с киевским «Динамо», которое посильнее наших клубов. У Слуцкого все уже закончилось, он сбитый летчик. Для меня тема с ним вообще закрыта, потому что я его не воспринимаю как тренера», — выразил свою точку зрения Бубнов.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Слуцкий Леонид Луческу Мирча Бубнов Александр
Комментарии (27)
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XaXatyn
1467689297
Впервые в его словах что то есть !
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alexandr1205
1467690024
Вроде умный мужик, а несет порой такую чушь...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1467690317
Проклятие настигло за договорняки и купленное чемпионство в России.
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Каратель помойников
1467690526
да если бы не гиннер с его "кабинетами",качалкина как тренера вообще бы не было...это же надо додуматься сопляка которого в основе своей команды не выпускал в играх сборной для клуба наигрывать...
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roman230582
1467690678
Зато тебя вся воспринимают, эксперд
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Zeff
1467691176
Рождённый ползать летать не может.
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Djazzz
1467694059
Бубен завистливый удод
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nik33
1467697589
У Слуцкого может и кончилось.А вот у Бубнова и не начиналось.знаете лучше иметь собственные ошибки чем всю жизнь указывать на чужие.считаю что Александр мог бы взять клуб хотя бы пфл и на своём примере показать на практике всё то о чём он говорит.
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vladimir-7
1467697743
Если у Бубена тема со Слуцким закрыта, что же он возвращается к ней? Больше писать ему нечего, иссяк Бубен окончательно.
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cska59
1467699335
Трепло бывшее мясное.
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