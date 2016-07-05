Бубнов: «У Слуцкого все уже закончилось, он сбитый летчик»

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов провел параллель между тренерскими штабами наставника ЦСКА Леонида Слуцкого и главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.



«Кто лучше как специалист – Слуцкий или Луческу? Луческу выиграл с «Шахтером» Лигу Европы, а что Слуцкий выиграл на международной арене? В национальном первенстве «горняки» выиграли не меньше армейцев, и это в соперничестве с киевским «Динамо», которое посильнее наших клубов. У Слуцкого все уже закончилось, он сбитый летчик. Для меня тема с ним вообще закрыта, потому что я его не воспринимаю как тренера», — выразил свою точку зрения Бубнов.